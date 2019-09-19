На следующей неделе буде уволено руководство Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает 112.ua.

По словам премьера, такое решение было принято, чтобы успешно завершить земельную реформу. Гончарук отметил, что в Государственном земельном кадастре должен быть наведен порядок.

"То, что сейчас там происходит, - это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично из этого исхожу. На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство государственного земельного кадастра", - сказал Алексей Гончарук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал обязательно запустить рынок земли в Украине, при этом Зеленский пообещал продавать землю только украинцам.

Также мы писали, что в Винницкой области начальница Госгеокадастра торговала гектарами за взятки.