В четверг, 19 сентября, в Брюсселе состоятся трехсторонние переговоры между ЕС, Россией и Украиной о транзите газа в Европу. Об этом со ссылкой на сообщение Представительства ЕС в Украине сообщает "Европейская правда".

Председатель переговоров - вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович. Сначала он проведет двусторонние переговоры с делегацией Украины, которую возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и делегацией России, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак. Помимо них, на встрече присуствуют председатели правления НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром".

Стороны обсудят, каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; на какой срок будет рассчитан будущий контракт; тарифы и объемы.

Украинская сторона предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Напомним, мы писали о том, почему России для транзита газа через Украину не обязательно заключать отдельный контракт с Киевом.

Также мы сообщали о том, как у Коболева забрали "трубу" и поможет ли это договориться с Россией по газу.