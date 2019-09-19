В четверг, 19 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами Динамо (Киев) и Мальме (Швеция) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщается на сайте метрополитена.

Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча (20.00) и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Напомним, вчера в Киеве на "красной" ветке метро было остановлено движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" в связи с анонимным звонком о заминировании. Красная линия метро работала только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

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