Рынок земли в Украине будет запущен в обязательном порядке, сейчас продолжается поиск оптимального решения реализации этого вопроса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями, как передает официальный Telegram-канал Офиса президента.

"Мы отлично понимаем, что вопрос рынка земли очень чувствителен и поэтому требует широкого и публичного обсуждения... Для того, чтобы найти оптимальные и сбалансированные решения в модели открытого рынка земли", - сказал Владимир Зеленский.

Впрочем, по словам главы государства, основное положение модели уже озвучено: иностранные компании и граждане не смогут покупать землю в Украине.

"Первое и основное - земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что, по его мнению, украинцы должны иметь полноценное право собственности на землю, то есть право владеть, пользоваться и распоряжаться.

"Иначе у нас начинается Советский Союз, совок, когда граждане якобы получили квартиры, но не могли продавать их легально. В результате появились незаконные серые схемы и махинации. То же самое у нас происходит с землей. В 2001-м году в законе, которым был наложен мораторий, прописано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм покупки и продажи земли. Прошло 18 лет. И где?", - сказал Зеленский.

Также президент Украины привел в пример страны, где нет рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября внести законопроект об отмене моратория на продажу земли на рассмотрение парламента. Верховная Рада должна отменить мораторий на землю до 1 декабря, приняв соответствующий закон.

После этого премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что иностранные граждане и компании смогут купить земельный участок только после регистрации юридического лица в Украине.