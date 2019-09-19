В Белом доме подтверждают, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоится уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении, опубликованном по итогам телефонного разговора Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом, сказано, что предстоящая встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским состоится на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Пенс также подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он поблагодарил администрацию президента Зеленского за смелые действия по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий со стороны США.

Напомним, специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер рассказал об ожиданиях от встречи Зеленского и Трампа.

Также мы писали, что Зеленский встретится с премьер-министром Чехии на Генассамблее ООН.