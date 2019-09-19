Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест экс-председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в госизмене. Об этом заявил адвокат Ефремова Александр Мельников, передают Украинские новости.

Адвокат отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его. Мельников подчеркнул, что защита требовала вообще отменить меру пресечения для подсудимого. "Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство... Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат.

По его словам, Ефремову вернут загранпаспорта, также с него снято обязательство носить электронный браслет слежения. Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции ПР находится на стадии изучения материалов защиты. Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствие доказательств вины.

После реабилитации Ефремова защита намерена заняться привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады. Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.

Напомним, что известный адвокат Андрей Смирнов, который защищал Александра Ефремова, стал заместителем Андрея Богдана.

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