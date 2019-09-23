Какой сегодня праздник

В Украине 23 сентября отмечают осеннее равноденствие, в мире - день бисексуальности и жестовых языков. Именины - у Андрея, Павла и Петра.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память епископов Никейских - святителей Петра и Павла. Погоду предсказывали по рябине: богатый урожай говорит о дождливой осени и суровой зиме, если рябины в лесу мало - осень будет сухая.

Международные праздники

23 сентября в мире - День жестовых языков. Общество глухих в нашей стране добивается признания жестового языка на государственном уровне, чтобы убрать барьеры в общении с окружающими. Для этого язык жестов необходимо ввести в обиход полицейских, служащих, медиков. В Киеве неделя будет посвящена циклу мероприятий под названием "Права с жестовым языком для всех".

Общение на языке жестов в штаб-квартире ООН Фото: Аманда Вуасар

В мире также отмечают День борьбы с незавершением детьми средней школы. Впервые его отметили во Франции 11 лет назад. День призван обратить внимание людей на важность получения среднего образования, которое становится отправной точкой для высшего образования.

Сегодня в мире день бисексуальности, который задумывался, чтобы развеять предубеждения в отношении бисексуальных людей со стороны гетеросексуалов и ЛГБТ-представителей.

Даты и события

Сегодня Полтава отмечает 1120 лет со дня основания и 76-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков.

В 1848 году американец Джон Куртис изобрел в домашних условиях первую в мире жвачку.

В 1939 году в Нью-Йорке заложили капсулу времени. Ее откроют в 6939 году. В нее положили женскую шляпку, мужскую курительную трубку и 1100 микрофильмов.

В 1999 году в Китае обнаружили самую древнюю флейту возрастом 9000 лет.

В 2002 году в Бельгии разрешили проводить эвтаназию.

В 2008 году презентовали первую версию операционной системы Android.

Популярный испанский певец и отец Энрике Иглесиаса - Хулио Иглесиас празднует 76 лет. У всемирно известного тенора восемь детей от двух браков. В июле 2019 года суд первой инстанции автономного сообщества Валенсия также признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-хлетнего Хавьера Санчеса.

Именины

День ангела - у Андрея, Климента, Павла и Петра.