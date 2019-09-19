В России неизвестные лица похитили шамана из Якутии Александра Габышева, который уже шесть месяцев идет пешком в Москву, чтобы изгнать президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Похищение произошло 19 сентября ночью на границе Бурятии и Иркутской области. Нападение произошло в районе поселка Выдрино в лагере сподвижников Габышева, большинство людей в это время спало. Приехало несколько машин, из которых вышли люди в масках, они окружили палатку шамана, забрали его и тележку и увезли в неизвестном направлении.

Сторонники шамана сообщают, что трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, а у нападавших были автоматы и дубинки. На расспросы при похищении Габышева они не отвечали и не показали никаких документов. По убеждению сторонников шамана, его похитили представители спецслужб.

Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

Шаман Александр Габышев, фото: Чита.ру

Напомним, в центре Киева вооруженные люди похитили мужчину.

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