Полиция обнародовала видео финала проведения спецоперации на мосту Метро в Киеве, движение по которому после обеда 18 сентября на несколько часов заблокировал, погрузив половину столицы в пробки и дорожные заторы, бывший военнослужащий в/ч 3628 Алексей Белько.

На нем показан момент обезвреживания и фактической сдачи "террориста" без единого выстрела и активных препирательств. Снятый с квадрокоптера ролик начинается с того, как на перекрытый для движения мост заходит штурмовой отряд в составе свыше десятка бойцов КОРДа в полной экипировке.

Источник видео: facebook.com/Iar.Trakalo

Из видео следует, что выполняя поставленную задачу, спецназовцев разбили на группы. Так, двое из них с оружием наперевес шли в передовой линии, а трое - обеспечивали их прикрытие, следуя чуть поодаль и выстроившись гуськом. Еще двое КОРДовцев появятся в кадре съемки постфактум (они подбирались к Белько по ветке движения поездов метрополитена). Как и трое их коллег, прикрывавших тыл правоохранителям, будучи закрытыми для "террориста" выезжавшим на мост бронетранспортером.

Силуэты еще нескольких силовиков можно рассмотреть в машине взрывотехников, ехавшей параллельно с БТРом. На саму бронетехнику правоохранители закрепили украинский флаг. Вероятнее всего, эту деталь использовали в качестве "поправки на ветер" для снайперов. Их точное количество установить не удалось. Но по меньшей мере одного из снайперов "в лежке" зафиксировали ранее журналисты на месте событий. Действия "группы захвата" координировали путем визуального наблюдения за поведением Белько - эта съемка велась с воды и воздуха (квадрокоптером).

Она запечатлела момент того, как старший сержант окончательно решил сдаться.

Сначала Алексей сидит внутри автомобиля Opel, на котором он приехал на мост Метро. На одном из зеркал машины военнослужащий повязал украинский флаг, а в правой руке крутит карабин "Сайга".

Спустя пару секунд мужчина высовывает оружие из окна, и бросает его на асфальт. Заметно, что после этого он начинает что-то кричать спецназовцам. Вслед за этим мужчина встает в полный рост внутри авто, присаживаясь на правую переднюю дверь. И предварительно обернувшись к "группе захвата", выпрыгивает из иномарки. Прямо у его ног в этот момент оказывается выброшенный им ранее карабин. Белько переступает через него, делает пару шагов в сторону и ложится на землю, показывая, что он сдается.

Спустя семь-десять секунд к мужчине подбежали КОРДовцы. Один из них "вяжет" незадачливого "террориста", другой - визуально осматривает салон машины, на которой приехал Алексей. В концовке ролика Белько в наручниках выводят трое бойцов спецназа.

В настоящее время "террорист" задержан, но как объяснили "Стране" в пресс-службе прокуратуры Киева, по состоянию на 09:30 19 сентября Белько еще не было объявлено о подозрении.

"Следствие и процессуальный руководитель определяются с квалификацией действий этого человека", - отметила спикер ведомства Надежда Максимец.

Ранее было объявлено, что в отношении Белько также будет назначен ряд экспертиз для выяснения, не действовал ли он в момент "захвата моста" под воздействием алкоголя и/или наркотиков. А также проведено комплексное медицинское обследование мужчины.