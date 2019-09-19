Если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, скорее всего, это станет концом многовекового союза Шотландии с ее южным соседом, а Шотландия останется в ЕС. Об этом заявила первый министр шотландского правительства Никола Стерджен, сообщает DW.

Стерджен выразила надежду на то, что Великобритания не выйдет из состава ЕС, отметив, что если это произойдет, Шотландия должна "иметь возможность стать независимой страной-членом ЕС".

Риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, "достаточно большой", говорит она. Стерджен надеется, что уже в 2020 году состоится второй референдум по Brexit и всеобщие выборы, на которых ее Национальная партия Шотландии может усилиться.

Напомним, обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывающий правительство перенести Brexit позже установленного 31 октября. Европейский союз выдвинул ультиматум премьер-министру Великобритании: представить свои предложения по Brexit до конца сентября или готовиться к "жесткому" выходу из ЕС.

Как известно, на референдуме 2014 года шотландцы отклонили независимость с результатом 45% против 55%. Шотландская национальная партия (SNP), которая руководит правительством в Эдинбурге, говорит, что второй референдум о независимости оправдан, поскольку Шотландию сейчас выводят из блока против ее воли.

В мае правительство Шотландии опубликовало законодательство о проведении второго референдума о независимости до 2021 года. Вопрос или период референдума должны быть установлены отдельным законодательством.

Напомним, что Джонсон и Юнкер договорились заключить соглашение по Brexit.

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