Верховная Рада сегодня, 19 сентября, намерена проголосовать за проект реформирования органов прокуратуры, создание Бюро финрасследований, законопроект о статусе Киева и ввести электронный чек. Такие данные содержатся в плане работы, опубликованном на сайте парламента.

Начать свою работу в депутаты собираются с включения в повестку дня сессии законопроекта №2143 "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве". Среди прочего, им предлагается 8 декабря 2019 года провести внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета.

Согласно нынешней редакции закона, систему административно-территориального устройства Киева составляют районы в городе. В новой редакции эта норма будет предусматривать, что на территории Киева создаются районы, они станут административно-территориальными единицами, которые войдут в систему административно-территориального устройства Украины.

Перечень районов Киева будет утверждать Верховная Рада по представлению Кабинета министров Украины на основании предложения Киевского городского совета. Их границы будет утверждать Кабмин по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами.

Далее на рассмотрении два законопроекта в первом чтении - о структуре прав собственности провайдеров телесетей, а также об изменении порядка увольнения и назначения членов Нацсовета по вопросам ТВ.

После этого до конца дня народные избранники будут рассматривать законопроекты во втором чтении, которые парламент поддержал за основу на прошлой неделе. В частности, речь идет о продлении на три года закона о финансовой реструктуризации, реформе Генпрокуратуры, реформе госслужбы.

Кроме того, Верховная Рада намерена объединять отчетность по единому взносу с отчетностью по налогу на доходы физических лиц.

В повестке дня - проект изменений в УПК, который предусматривает обыски у нардепов без разрешения Рады.

Парламент намерен окончательно внести изменения в законодательство, чтобы ввести электронный чек, а также о кэшбеке покупателю в случае незаконно выданного чека.

Напомним, что в Раде названы сроки прохождения и принятия госбдюжета Украины на следующий год.

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