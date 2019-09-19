Согласованный вариант текста, который не был подписан вчера на встрече в Минске, занимает полстраницы и прописывает имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Текст черновика документа опубликовало российское издание Коммерсант.

Согласно тексту, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

Еще в формулировке, не ставшей документом, отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

Фото: kommersant.ru

Как пишет "Коммерсант", российская сторона, а также т.н. "ЛДНР" исходят из того, что текст должен быть интегрирован как в уже принятый Украиной закон об особом статусе ОРДЛО, так и в Конституцию страны. Украина же уже заявляла, что менять Основной закон под особый статус не будет.

Собеседник издания в администрации президента РФ прокомментировал скандал так: "Формула Штайнмайера" зафиксирована на бумаге, она является приложением к письму, под которым стоят подписи политических советников "нормандского формата" - Суркова, Хеккера, Бонна и Ермака. В своем письме они, в том числе и Ермак, попросили участников контактной группы подписать согласованную помощниками формулу. Но украинская сторона в очередной раз увильнула от договоренностей, несмотря на согласование текста помощником украинского президента".

Напомним, Украина предварительно уже подписала формулу 2 сентября, что подтверждал глава МИД Вадим Пристайко, но вчера отказалась утвердить ее окончательно.

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