Новая Верховная Рада продолжает волну переименований, запущенную еще Вятровичем и Порошенко. Причем делает это в таком же директивном режиме - не спрашивая мнения местных жителей. Хотя накануне выборов лидеры "Слуги народа" обещали совсем другое.

На этот раз переименовать пытаются город Переяслав-Хмельницкий, что в Киевской области. Ему хотят вернуть прежнее имя - Переяслав. Из чего видно, что дело тут даже не в декоммунизации. Ведь гетман Богдан Хмельницкий умер задолго до рождения Ленина и Сталина.

Из названия города хотят убрать прежде всего напоминание о Переяславской Раде 1654 года, которую провел Хмельницкий. На ней запорожское казачество присягнуло московскому царю. Видимо, напоминание об этом факте и хотят убрать из названия города.

"Страна" разбиралась в новой попытке переименования города.

Кто это придумал

Постановление Рады о переименовании Переяслава-Хмельницкого зарегистрировали еще в прошлом году. Его подали депутаты от "Батькивщины", "Народного фронта" и БПП.

Все три автора - Сергей Власенко, Сергей Кудлаенко и Николай Федорук - никакого отношения к Переяславу-Хмельницкому не имеют. Власенко из Львова, Кудлаенко винничанин, а Федорук из Черновцов.

В пояснительной записке говорится, что за переименованием в Раду обращается Киевский облсовет по просьбе горсовета самого Переяславль-Хмельницкого.

Там же указывается, что Институт национальной памяти Вятровича переименование одобряет.

"Возвращение городу его исторического названия будет способствовать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об "извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом", что воплотилось в "воссоединения Украины и России" на Переяславской раде 1654 года", - говорится в пояснительной записке.

Когда хотели поменять название

Идея тянулась еще с 2000 года - тогда в горсовете Переяслава-Хмельницкого решили заняться переименованием. Однако идею заблокировали местные коммунисты.

Вторая попытка произошла в октябре 2017 года. Местные депутаты обосновали ее тем, что добавку "Хмельницкий" в название добавили "идеологи сталинизма".

"В годы Второй мировой войны, переименовав наш город, идеологи сталинизма стремились вырвать с корнем дерево его тысячелетней истории и пересадить в искусственный горшок образца 1943 года. Все коварство колониальной политики "старшего брата" заключалась в том, что добавив к названию нашего города славное имя лидера национально-освободительной революции украинского народа 1648-1657 гг. Богдана Хмельницкого, они стремились навсегда "отрезать" Переяслав от государственно исторических истоков времен Киевской Руси, потеряв его в огромном лабиринте провинциальных городов, упоминалось разве что в связи с годовщиной фальсифицированного договора о "воссоединении русского и украинского народов", - было сказано в обосновании переименования.

Краеведческая экспертиза переяславских депутатов, конечно, небесспорна. У города есть несколько исторических названий - к примеру, Переяславль-Русский, которое как раз и делает отсылку к временам столь чтимой депутатами Киевской Руси. Однако эту приставку они названию города возвращать почему-то не хотят.

Что же до логики "идеологов сталинизма", то вряд ли их целью было замылить историческое значение города. Скорее наоборот.

Дело в том, что Переяславская Рада - это действительно одно из важнейших событий в истории Украины, которое определило ее судьбу на столетия вперед. В этом смысле значение города действительно трудно переоценить.

И добавление в его название слова "Хмельницкий" было призвано подчеркнуть ту роль, которую он сыграл в новейшей истории всей Восточной Европы. С точки зрения советского времени - позитивную роль, хотя сейчас она оценивается официозом с точностью до наоборот.

Как бы то ни было - но теперь центральное событие последних трех столетий из названия Переяслава-Хмельницкого хотят стереть.

Реанимация идеи при Зеленском

В силу разных обстоятельств идея более года пролежала без движения. Однако вчера ее одобрил комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления.

О решении комитета сообщила в Facebook Ольга Туний, пресс-секретарь главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

"Моему родному городу Переяславу возвращают историческое название!...Надеюсь, Верховная Рада также поддержит это предложение и восстановит историческую справедливость!", - написала Туний.

Интересно, что сам Дмитрий Разумков ранее говорил о том, что переименования городов должны утверждаться на местных референдумах.

"Были прецеденты, когда переименовывались те или иные города, и население, граждане этих городов не поддерживали то или иное название. И было бы правильнее, чтобы это принималось не на уровне Верховной Рады, так как это было, например, с Кропивницким, а все-таки, чтобы решение, как будет называться город, принимали граждане этого города. К примеру, на местном референдуме", - говорил он 9 мая.

По его словам, решение вопросов о переименовании городов и механизмы проведения местных референдумов, предусмотрены в законе "О народовластии", "который будет инициировать в Раде Владимир Зеленский".

Затем ту же мысль он повторил накануне выборов в Раду в середине июля. Причем отдельно подчеркнул, что даже решений горсовета для переименований города недостаточно. Нужен именно референдум.

"Решение о переименовании населенных пунктов должны принимать местные жители на референдумах. Даже местные советы тоже не всегда отражают в полном объеме те интересы, которые имеются у местных жителей", - об этом Дмитрий Разумков сказал в эфире программы “Факты недели” на телеканале ICTV.

Вероятно, такая позиция добавила очков президентской партии в глазах тех избирателей, которые устали от националистических перегибов времен Порошенко и Вятровича.

Но по итогу мы видим, как помощница Разумкова радуется началу процесса Переяслава-Хмельницкого, где никакого референдума, конечно, не было.

И если постановление о переименовании города депутаты примут, это будет означать, что партия "Слуга народа" не выполняет предвыборные обещания своего лидера, а наоборот - продолжает политику Вятровича. Даже несмотря на его вчерашнее увольнение.

Политику, в надежде на отказ от которой многие за "Слугу народа" и голосовали.