Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело по факту декларирования недостоверной информации главой Нацбанка Украины Яковом Смолием за 2015-2017 годы. Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши" со ссылкой на источники в следствии.

"НАБУ открыло дело по факту декларирования недостоверной информации главой НБУ Смолием за 2015-2017 года", - утвержают информаторы из следствия.

Согласно источникам, установлено, что Смолий указал недостоверную стоимость доли 3 нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, глава Нацбанка не отразил информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ему, и средства на банковских счетах его и жены.

Общая сумма недостоверных сведений составляет более 18,3 млн гривен.

Фото: t.me/Ukrainiannewsinside

В то же время, Смолий заявляет, что не получал от Национального агенства по предотвращению коррупции (НАПК) результатов проверки его деклараций.

Ранее "Страна" писала о том, что известно о Якове Смолие, который возглавляет НБУ.

Напомним, что глава НБУ хочет начать переговоры о новой программе с МВФ уже в этом году.