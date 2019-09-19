Бывшую главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями после нападений на нее. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему", - сказала Каптур.

Напомним, что Валерия Гонтарева заявила, что ночью 17 сентября сожгли ее дом в селе Гореничи под Киевом. Она назвала "чушью" слова своих оппонентов, которые предполагают, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия поджога дома Гонтаревой, назвав произошедшее провокацией.