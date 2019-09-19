Сегодня, 19 сентября, две украинские команды стартуют в групповом турнире Лиги Европы. Киевские "динамовцы" на своем поле сыграют со шведским Мальме, а вот Александрия отправилась в гости к немецким "волкам" и встретится с клубом Вольфсбург. Эта игра начнется в 22.00 и в прямом эфире ее покажет канал Футбол 2.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Александрри Владимир Шаран пообещал дать бой серьезному сопернику. Видео пресс-конференции представлено на официальном Youtube-канале нашего клуба.

"Мы долго ждали начала группового этапа Лиги Европы. И мы очень рады, что у нас в соперниках такие команды, как Вольфсбург, Сент-Этьенн. Это невероятный успех для нашей команды - попасть в групповой этап. Мы приехали сюда играть.

Просмотрели все поединки Вольфсбурга в этом сезоне, все четыре игры в Бундеслиге и один товарищеский матч. Команда действительно очень высокого уровня. Брекало, Арнольд, Вегхорст - это очень сильные футболисты. Вольфсбург очень хорошо играет на контратаках - скорость, техника. В завтрашнем поединке, конечно, фаворитом считается Вольфсбург. Но зная характер Александрии, мы сделаем все возможное, чтобы настроение у соперника было не таким хорошим, как ожидают игроки, тренеры и болельщики Вольфсбурга", - заявил Владимир Шаран.

Видео: ФК Олександрія

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