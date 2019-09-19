В обновленную команду Фонда госимущества войдут Елена Макеева, Алексей Соболев, Наталья Кочергина, Андрей Бойцун, Светлана Дрыгуш и Юлия Белова. Их кандидатуры внесли в Кабмин для утверждения, сообщил деловому изданию The Page источник в партии "Слуга народа".

Елена Макеева будет отвечать за финансы и аудит. На данный момент она является главой совета директоров аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры".

Алексей Соболев - директор госпредприятия "Прозорро. Продажи", а также возглавляет сообщество финансовых аналитиков CFA Society Ukraine и будет курировать направление финансов и инвестиций.

За юридическое направление будет отвечать Наталья Кочергина - сейчас она руководит юридической практикой недвижимости и строительства в компании DLAPiper.

За внедрение корпоративного управления на госпредприятиях будет отвечать Андрей Бойцун. С апреля 2016 он был советником по приватизации и управлению госпредприятиями в Стратегической группе советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR).

Инвестиционное направление будет курировать Светлана Дрыгуш, сейчас она является инвестиционным директором Horizon Capital.

За реорганизацию и персонал будет отвечать Юлия Белова (HR-директор, работала в "Укрпочте" в период ее корпоратизации).

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук представил правительству кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность нового главы ФГИ. Теперь утвердить эти назначения должна Верховная Рада.

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