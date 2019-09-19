Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим немецким коллегой Хайко Маасом перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию в Украине. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.



"Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.



Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.



В среду полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

Ранее "Страна" разбиралась, почему провалились переговоры по Донбассу и оказалась на грани срыва встреча Зе с Путиным.

Также мы писали о том, что Украина выдвинула условия по формуле Штайнмайера, на которые не пойдет Россия.