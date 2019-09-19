Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.

По мнению Болтона, решение Трампа пригласить лидеров радикального движения "Талибан" в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде стало "ужасным сигналом". Бывший советник американского лидера назвал такой шаг проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября.

Также Болтон отрицательно высказался насчет идеи переговоров с КНДР и Ираном. По его словам, они были "обречены на провал". Болтон считает, что Тегеран и Пхеньян заинтересованы в переговорах только для того, чтобы смягчить санкционный режим со стороны США.

При этом сообщается, что на заседании Болтон не упоминал прямо имя Дональда Трампа.

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