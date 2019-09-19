Вчера, 18 сентября, донецкий Шахтер неудачно стартовал в Лиге чемпионов уступив на своем поле Манчестер Сити с крупным счтом 0:3. А сегодня, 19 сентября, свой поход в еврокубке начнут и кивские динамовцы.

На НСК "Олимпийский" "бело-голубые" сегодня примут шведский клуб Мальме в первом матче группового турнира Лиги Европы. Начало поединка в 19.55 и в прямом эфире его покажет канал Футбол 1.

В параллельном поединке будут играть конкуренты киевлян в борьбе за одну из двух путевок в раунд плей-офф - Копенгаген и Лугано.

Напомним, что главный тренер "горняков" Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции объяснил поражение от англичан тем, что команда играла против одного из лучших клубов мира.

"Мы потерпели поражение от одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. После матча я сказал об этом Гвардиоле, что против них очень сложно играть, и поздравил с победой. Он ответил, что против них действительно тяжело, потому что они - одни из лучших", - рассказал наставник Шахтера.