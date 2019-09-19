Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер имеют "общую решимость" заключить сделку о Brexit. Об этом проинформировали в офисе Джонсона после его общения с Юнкером по телефону, передает Reuters.

"Премьер-министр и президент Юнкер обсудили их позитивный и конструктивный разговор, состоявшийся в Люксембурге в понедельник, и выразили общую решимость заключить соглашение (о выходе Британии из ЕС - Ред.)", - говорится в сообщении.

Джонсон также проинформировал президента Европейского парламента Давида Сассоли и лидеров Кипра и Латвии о ходе переговоров о Brexit и его работе по поиску альтернативы договоренности о "бэкстопе" для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

20 августа сообщалось, что британский премьер-министр Борис Джонсон написал письмо президенту Европейского совета, в котором предложил найти альтернативу ирландскому "бэкстопу". Джонсон назвал данный механизм нежизнеспособным и антидемократическим, поскольку считает, что жители Северной Ирландии не смогут влиять на законодательные акты ЕС, которые будут к ним применяться.

"Бэкстоп" - механизм по предотвращению образования физической границы между Северной Ирландией (входит в состав Великобритании) и Ирландией (член ЕС) после Brexit. "Бэкстоп" подразумевает, что Северная Ирландия продолжит находиться в Таможенном союзе ЕС и на едином европейском рынке до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о границе.

Напомним, что согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября. Если до этого времени Лондон не достигнет соглашения об условиях выхода из ЕС, у Британии есть две альтернативы: либо Brexit без соглашения, "любой ценой", о чем неоднократно заявлял Джонсон, либо отсрочка выхода из ЕС.

Напомним, что Джонсон назвал Юнкеру точную дату выхода Великобритании из Евросоюза.

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