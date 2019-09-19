Вчера, 18 сентября, поздним вечером на Дарницком мосту в Киеве произошло двойное ДТП. Lexus слегка "догнал" BMW и пока обе машины ожидали оформления аварии в них влетел Hyundai. От удара Lexus смяло и отбросило в отбойник. Три человека попали в больницу. Об этом сообщает Информатор.

Водитель BMW сообщил, что около 21:00 он двигался по мосту в сторону левого берега и в него въехала девушка на Lexus. Водители не пострадали и дождавшись патрульных начали оформлять аварию, как вдруг Hyundai на полном ходу протаранил Lexus. Удар был такой силы, что автомобиль лишился багажника и отлетел в отбойник.

В момент столкновения девушка-водитель Lexus сидела в салоне. Она получила травмы и была госпитализирована врачами в ближайшую больницу. Также пострадали водитель и пассажир Hyundai. На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Lexus от удара смяло и отбросило в отбойник моста, фото и видео: kiev.informator.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в ДТП под Киевом погибли сотрудник полиции и 7-летний ребенок.

Также мы рассказывали, что в Киеве дали 4 года водителю, из-за которого в ДТП погибла женщина.