Власти Саудовской Аравиии, как и обещали, предъявили улики причастности Ирана к атаке на свои нефтеперерабатывающие заводы. Министерство обороны Саудовской Аравии провело специальную пресс-конференцию на которой прессе показали обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Тегеран.

Об этом передает ВВС.

Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало то, что, по их мнению, является обломками беспилотников и крылатых ракет, доказывающими причастность Ирана к атакам на два нефтяных объекта.

Военные заявили, что обломки указывают на пуск ракет с севера и их "безоговорочную" связь с Ираном, фото: bbc.com

Однако в то же время ресс-секретарь Минобороны отметил, что эксперты все еще "работают над тем, чтобы точно знать точку старта".

Напомним суть конфликта. В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco был нанесен удар беспилотниками, который вызвал сильный пожар. В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое - это около 5% суточной добычи нефти в мире. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.

Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.