Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что в Киеве, 31 октября, состоится саммит Североатлантического совета НАТО.

Об этом чиновник заявил вчера, 18 сентября, в Верховной Раде на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом.

"Важное событие - заседание Североатлантического совета 31 октября в Украине, то есть послов в Брюсселе стран-членов НАТО. У президента Украины будет соответствующий формат участия", - уточнил Игорь Жовква.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, почему провалились переговоры по Донбассу и оказалась на грани срыва встреча Зеленского с Путиным.

Также мы рассказывали, что ОБСЕ зафиксировала резкий рост нарушений перемирия на Донбассе.