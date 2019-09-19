Не прошло и месяца как президент США раскритковал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) за отказ снижать базовую учетную ставку, как финансисты прислушались к его мнению и пошли на попятную. Базовая учетная ставка снижена c 2-2,25% до уровня 1,75 - 2%.

И Дональд Трамп уже положительно отреагировал на это решение ФРС. Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на пресс-службу американского лидера.

По мнению Трампа, снижение ставки стало отличным решением. Однако он отметил, что ФРС нужно было действовать быстрее в этом вопросе.

При этом глава Белого дома считает, что Федеральная резервная система США совершила "кое-какие ошибки".

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Дональд Трамп назначил нового советника по безопасности.