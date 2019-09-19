В Киев прибыл новый посол Грузии Теймураз Шарашенидзе, который также является и постоянным представителем Грузии при Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Грузия неизменно будет поддерживать территориальную целостность Украины", - заверил Теймураз Шарашенидзе замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара во время вручения копий верительных грамот.

Шарашенидзе и Боднар обменялись мнениями по поводу противостояния противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и Грузии.

Дипломатические представители Украины и Грузии подтвердили, что страны настроены продолжать сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, в других сферах, представляющих взаимный интерес, а также на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Ранее Теймураз Шарашенидзе работал на должности посла Грузии в Азербайджане. Напомним, что 1 июля 2019 года Министерство иностранных дел Грузии отозвало посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе. Вместе с Думбадзе были отозваны и несколько других дипломатов.

Ранее "Страна" сообщала, что в ОБСЕ подтвердили провал переговоров в Минске по "формуле Штайнмайера" и разведению войск.

Также мы рассказывали, что Киев не подписал формулу Штайнмайера. У Суркова заявили, что встреча Зеленского и Путина срывается.