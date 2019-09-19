"Формула Штайнмайера": Украина соглашается и отказывается

Разновекторность команды Зеленского, которая была заметна еще во время предвыборных кампаний, со всей очевидностью проступает сейчас, когда на повестку дня вышло выполнение ключевого обещания нынешнего президента – восстановления мира на Донбассе. Уже не анонимные сигналы из власти, а официальные заявления разнятся настолько, что вообще невозможно понять, какова же ее позиция.

Вчера министр иностранных дел Пристайко заявил о том, что "формула Штайнмайера" (то есть план выполнения политической части Минских соглашений) согласована еще 2 сентября на встрече советников глав "нормандской четверки". То есть в случае с Украиной – согласована самим Пристайко.

Но этот же советник в субботу, после встречи с Волкером, опровергал готовность Украины выполнить "формулу Штайнмайера", а днем ранее ее подтверждал.

И это еще не все. Пока Пристайко заявлял, что "формула" согласована для подписания еще две недели назад, украинская делегация в минской контактной группе отказалась ее подписать. В ОБСЕ подтверждают - переговоры сорваны.

Из заявленной официальной позиции украинской стороны становится ясно почему: Киев выставил условия выполнения формулы Штайнмайера, которые не приемлимы для России. А именно – то есть передача границы под контроль Украины раньше, чем выполнение пунктов о выборах и амнистии. В общем-то тоже самое говорил в свое время и Петр Порошенко. И именно это было ступором в переговорах и остается сейчас.

Параллельно были сорваны переговоры и по разведению войск, хотя накануне штаб ООС сделал сенсационное заявление о том, что украинские войска планируют отвести от линии разграничения по всей ее протяженности. Но после провала согласования "формулы Штайнмайера" в Минске даже не стали обсуждать возможную дату начала разведения.

То есть - еще раз было продемонстрировано: без политического урегулирования (то есть без выполнения "формулы Штайнмайера") мир на Донбассе невозможен. На грани срыва теперь и встреча "нормандской четверки".

Остается гадать - что все это значит. Значит ли это, что Пристайко сознательно ввел в заблуждение партнеров по "четверке" в Берлине, согласившись на "формулу", чтоб Россия дала добро на обмен заключенными. Или тогда Киев хотел пойти на выборы на Донбассе, но после внушения американцев сейчас уже передумал. Либо просто внутри команды Зеленского царит "мнговекторность", когда каждый тянет в свою сторону.

Увольнение Вятровича: сохранится ли ИНП?

Одна из главных новостей вчерашнего дня – увольнение Кабмином директора Института нацпамяти Вятровича. Произошло оно после того, как по соцсетям прошла волна возмущения в связи с выделением Институту в проекте бюджета-2020 130 млн гривен, что на четверть больше, чем в нынешнем году, и почти в три раза больше, чем в 2018-м.

Следует отметить, что власть оперативно отреагировала на негатив, который угрожал ее рейтингам. И увольнение Вятровича во многом сбило эту волну негатива. Однако вопросы остались.

Собственно, теперь самый главный вопрос: а зачем вообще сохранять этот институт? И если сохранять, то зачем ему каждый год добавлять столько денег?

Даже если стать на точку зрения националистов, ИНП свою миссию уже выполнил, о чем, кстати, вчера и отчитался Вятрович. Декоммунизация проведена, архивы большей частью открыты, ОУН-УПА признаны борцами за независимость. Причем в основном это произошло еще в 2015-16 годах. Почему же финансирование института резко начали увеличивать с 2018 года и продолжают это делать сейчас?

Очевидно, что правильным решением была бы передача ИНП в ведение Академии наук и слияние его с профильным институтом. В этом случае вопрос "национальной памяти" перестал бы быть политикой и стал бы, наконец, вопросом истории.

Кстати, такое предложение уже звучало от одного из представителей Зе-команды, но в ней, как известно, много мнений, и не факт, что подобное мнение превалирует. Однако шанс на то, что здравый смысл возобладает, есть. Тем более что ликвидация ИНП в отсутствие Вятровича вполне может пройти без скандалов.

"Террорист" на мосту метро и террористическая угроза

Еще одна новость угрожала стать трагедией дня, но в результате стала "лишь" скандалом дня. Речь идет о террористе, который на столичном мосту метро стрелял из автомата и угрожал взорвать сам мост. В результате "террорист" оказался бывшим военнослужащим-контрактником Белько, которому, по неофициальной версии, изменила девушка. И в результате его нервного срыва движение по ключевой ветке киевского метро было парализовано.

Однако до того, как появилась хотя бы неофициальная версия личных мотивов "террориста", ключевая версия, которая распространялась правыми радикалами и сторонниками Порошенко, – это то, что Белько хотел совершить теракт, чтобы не допустить "капитуляции" Украины (то есть признания "формулы Штайнмайера" и разведения войск, о которых говорилось выше).

При этом представители националистических организаций фактически поддержали если не попытку теракта, то, по крайней мере, самого бывшего военнослужащего. Среди них был и подозреваемый в убийстве Бузины Медведько, который в одном посте поддержал "отчаянную акцию против примиренчества" и заявил, что терроризм не поддерживает.

Позиция "элитных 8%" в этом контексте была ненамного мягче. Очевидно, что "государственники" времен Порошенко сегодня превратились в тех, кто раскачивает лодку, и их уже не смущает, что подобный "Шатун" в результате может привести к катастрофе страны.

А потому речь идет уже не о политических оппонентах, а о тех, кто допускает терроризм как средство борьбы с руководством государства и его курсом. И здесь уже власть должна отвечать теми методами, которыми с сепаратизмом боролся Порошенко.

Зачем Коломойский "нанял" таксиста против Гонтаревой?

Хотя пожар в загородном доме экс-главы Нацбанка Гонтаревой давно погашен, политический скандал вокруг него продолжает разгораться. Вчера появилось интервью самой Гонтаревой, которая прямо обвинила в этом пожаре Коломойского. Причем обвинила не только в поджоге дома, но и в поджоге автомобиля своей невестки и даже в наезде на Гонтареву лондонского таксиста.

Бывшая руководительница НБУ объясняет массированную атаку на нее криминальными замашками олигарха, не объясняя, правда, зачем Коломойскому нужно запугивать Гонтареву и даже пытаться ее убить с помощью лондонского такси.

Это вообще сложно объяснить, поскольку, если олигарх лоббирует уголовные дела против экс-главы Нацбанка, то ему, наоборот, нужно, чтобы она целая и невредимая вернулась в Украину и здесь предстала перед судом.

С другой стороны, сама Гонтарева объясняет, что ей ни к чему устраивать поджоги – политическое убежище ей не нужно, поскольку она уже имеет британское резидентство. Хотя очевидно, что не только резидентство, но даже гражданство не избавляет от уголовной ответственности, если речь идет именно об уголовных преступлениях. И только показав себя жертвой политических преследований, можно добиться защиты со стороны другого государства.

В общем, несмотря на попытки Гонтаревой и медиаресурсов Порошенко представить ее жертвой режима, серьезной версии, противостоящей версии о поджоге, за которым стоит сама Гонтарева, до сих пор не появилось. Однако подождем выводов следствия – может, у экс-главы Нацбанка все-таки есть какой-то тайный ненавистник, который больше всего хочет, чтобы она не вернулась в Украину.

"Нафтогаз" без ГТС: что дальше

За остальными событиями практически незамеченным осталось революционное, по сути, решение правительства выделить из состава "Нафтогаза" газотранспортную систему. Правительство объясняет это необходимостью выполнить условия третьего энергопакета Евросоюза, и, в принципе, это правда. Но не вся, поскольку не объясняется, почему же Украина так долго сопротивлялась европейскому требованию.

О выделении ГТС из "Нафтогаза" речь шла давно. В течение нескольких лет об этом говорили в связке с созданием газотранспортного консорциума – сначала с участием "Газпрома", потом без него. Потом о консорциуме замолчали, но появился "третий энергопакет", его все хотели выполнить, но так и не выполняли – до вчерашнего дня.

И причина для этого была. Дело в том, что ГТС сама по себе, в принципе, – прибыльная структура. Понятно, в том случае, если не бить горшки с русскими, а подписать контракт, который будет выгоден для обеих сторон.

А вот "Нафтогаз" без ГТС – структура убыточная. Даже в ситуации, когда вроде бы население платит рыночную цену за газ, все равно возникают разрывы, когда правительство сопротивляется требованиям МВФ и не повышает тарифы, которые уже не соответствуют мировому рынку.

И вот эти разрывы даже Гройсман компенсировал за счет прибылей от ГТС. Теперь же, когда ее выделят в отдельную структуру, показать безубыточный "Нафтогаз" можно будет только одним путем – через постоянное регулирование внутренних цен в соответствии с колебаниями мирового рынка. То есть подскочила цена нефти с 60 до 70 долларов, за ней поднялась цена газа – и нужно поднимать тарифы.

По сути, решение выделить ГТС из "Нафтогаза" означает отказ власти от планов снижения тарифов. Правда, есть второй путь – отказаться от сотрудничества с МВФ. Но пока все выглядит так, что Кабмин выбирает первый путь.