Сотрудники Чернобыльского заповедника показали, как в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции пришли первые осенние деньки. Соответствующее фото опубликовано в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике в Facebook.

Скриншот: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

"Осінній день, осінній день, осінній!

О, синій день, о, синій день, о, синій!

Осанна осені, о, сум, осанна.

Невже це осінь, осінь, о! - та сама...", - подписали фото стихами Лины Костенко.

Ранее сообщалось, что в зоне у Чернобыльской АЭС показали фото, как цветет близнец одуванчика, который опасен для животных и людей. Растение дает плод в виде цилиндрической семянки с характерным опушением. Оно более темное и жесткое, чем шарик одуванчика.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике впервые исследовали влияние радиации на амфибий.