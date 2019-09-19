В Чернобыле под стихи Лины Костенко показали, как в зону отчуждения пришла красавица-осень. Фото
Сотрудники Чернобыльского заповедника показали, как в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции пришли первые осенние деньки. Соответствующее фото опубликовано в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике в Facebook.
Скриншот: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник
"Осінній день, осінній день, осінній!
О, синій день, о, синій день, о, синій!
Осанна осені, о, сум, осанна.
Невже це осінь, осінь, о! - та сама...", - подписали фото стихами Лины Костенко.
Ранее сообщалось, что в зоне у Чернобыльской АЭС показали фото, как цветет близнец одуванчика, который опасен для животных и людей. Растение дает плод в виде цилиндрической семянки с характерным опушением. Оно более темное и жесткое, чем шарик одуванчика.
Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике впервые исследовали влияние радиации на амфибий.