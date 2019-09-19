Донецкий "Шахтер" проиграл в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов УЕФА-2019/20 в матче с лидером розыгрыша английским "Манчестер Сити" - 0:3.

Авторами голов в ОСК "Металлист" в Харькове стали Марез, отличившийся на 24-й минуте, Гюндоган (38) и Габриэль Жезус (76).

В другом матче группы С в Хорватии загребское "Динамо" со счетом 4:0 разгромило итальянскую "Аталанту", с которой "Шахтер" встретится 1 октября на "Сан-Сиро" в Милане.

Результаты остальных поединков среды:

группа А: "Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция) - 0:0, "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Реал" (Испания) - 3:0;

группа В: "Олимпиакос" (Греция) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2; "Бавария" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 3:0;

группа D: "Байер" (Германия) - "Локомотив" (Россия) - 1:2, "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 2:2.

Ранее сообщалось, что появились все результаты стартовых матчей первого дня группового турнира Лига чемпионов УЕФА.

Также мы писали, что опубликованы все результаты матчей и положение команд в группе В отбора на Евро-2020.