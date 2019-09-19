Положение команд и все результаты матчей в группе С Лиги чемпионов, где играет Шахтёр (Донецк)
Стартовые матчи группового турнира Лиги чемпионов в группе С, где выступает донецкий Шахтёр, завершились двумя сухими победами, что привело к внезапному лидерству хорватского Динамо.
Скромное на первый взгляд Динамо из Загреба неожиданно легко разгромило на своем поле итальянскую Аталанту - 4:0, во многом благодаря хет-трику Оршича.
Шахтёр на номинально своем поле в Харькове не сумел даже распечатать ворота гостей, с которыми играет уже третий сезон подряд. Зато подопечные Хосе Гвардиолы трижды огорчили голкипера дончан - 0:3.
Победу чемпиону Англии принесли голы Рияда Мареза и Илкая Гюндогана в первом тайме, и точный удар Габриэля Жезуса во втором тайме, который поставил точку в матче.
В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Шахтёр" также уступил "Ман Сити" в группе на своем поле 0:3, а на выезде потерпел разгромное поражение со счетом 0:6.
В сезоне 2017-2018 годов "горняки" после поражения в Манчестере со счетом 0:2 сумели дома взять реванш, забив два мяча в первом тайме и пропустив с пенальти в добавленное время - 2:1.
18 сентября
Шахтёр - Манчестер Сити - 0:3 (0:2)
Динамо З - Аталанта - 4:0 (3:0)
|Группа С
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо З
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2. Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3. Шахтёр
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|4. Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
1 октября
Аталанта - Шахтёр
Манчестер Сити - Динамо З
22 октября
Шахтёр - Динамо З
Манчестер Сити - Аталанта
6 ноября
Динамо З - Шахтёр
Аталанта - Манчестер Сити
26 ноября
Манчестер Сити - Шахтёр
Аталанта - Динамо З
11 декабря
Шахтёр - Аталанта
Динамо З - Манчестер Сити