Стартовые матчи группового турнира Лиги чемпионов в группе С, где выступает донецкий Шахтёр, завершились двумя сухими победами, что привело к внезапному лидерству хорватского Динамо.

Скромное на первый взгляд Динамо из Загреба неожиданно легко разгромило на своем поле итальянскую Аталанту - 4:0, во многом благодаря хет-трику Оршича.

Шахтёр на номинально своем поле в Харькове не сумел даже распечатать ворота гостей, с которыми играет уже третий сезон подряд. Зато подопечные Хосе Гвардиолы трижды огорчили голкипера дончан - 0:3.

Победу чемпиону Англии принесли голы Рияда Мареза и Илкая Гюндогана в первом тайме, и точный удар Габриэля Жезуса во втором тайме, который поставил точку в матче.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Шахтёр" также уступил "Ман Сити" в группе на своем поле 0:3, а на выезде потерпел разгромное поражение со счетом 0:6.

В сезоне 2017-2018 годов "горняки" после поражения в Манчестере со счетом 0:2 сумели дома взять реванш, забив два мяча в первом тайме и пропустив с пенальти в добавленное время - 2:1.

18 сентября



Шахтёр - Манчестер Сити - 0:3 (0:2)

Динамо З - Аталанта - 4:0 (3:0)

Группа С И В Н П М О 1. Динамо З 1 1 0 0 4-0 3 2. Манчестер Сити 1 1 0 0 3-0 3 3. Шахтёр 1 0 0 1 0-3 0 4. Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

1 октября

Аталанта - Шахтёр

Манчестер Сити - Динамо З

22 октября

Шахтёр - Динамо З

Манчестер Сити - Аталанта

6 ноября

Динамо З - Шахтёр



Аталанта - Манчестер Сити

26 ноября



Манчестер Сити - Шахтёр

Аталанта - Динамо З



11 декабря

Шахтёр - Аталанта

Динамо З - Манчестер Сити