В среду, 18 сентября, в Харькове состоялась первая встреча Манчестер Сити с Шахтером в третьем подряд их общем сезоне Лиги Чемпионов. Гости победили со счетом 3:0.

Игроки Манчестер Сити буквально с первой минуты игры завладели сперва контролем над мячом, а затем и территориально-игровым преимуществом. И в середине первой 45-минутки гости забили.

Это сделал Рияд Марез на 25-й минуте игры. Он казался один во вратарской Шахтера и после отскока от штанги вбил мяч в сетку с нескольких метров.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

"Горняки" ринулись отыгрываться и усилиями Исмаили и Тайсона создавали потенциальные угрозы у ворот Манчестер Сити, но забили снова гости. На 38-й минуте Илкай Гюндоган ворвался в штрафную Шахтера и вовремя получив передачу от автора первого гола - Мареза реализовал свой момент.

Во второй половине встречи гости продолжили по инерции атаковать, а у "горняков" куда-то потерялся центр поля.

Выход в перерыве Евгения Коноплянки ситуацию решительным образом не спас. У "горняков" были несколько моментов, в основном, после дальних передач на Мораеса.

На поле всё выглядело, как рядовая игра УПЛ с фаворитом и аутсайдером. И на 76-й минуте Габриэль Жезус в контратаке "3 в 2" поставил точку в игре, забив третий мяч.

Победа гостей и они выходят на второе место в группе "С". На пресс-конференции после игры наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выглядел вот так:

Первое место в группе после сенсационно-разгромной домашней победы 4:0 над Аталантой получает Динамо из Загреба.

Следующую игру "горняки" проведут во вторник, 1 октября, против Аталанты на выезде в Милане. Билеты на нее можно купить в кассе стадиона "Металлист" или на сайте Шахтера.

Как сообщала "Страна", Шахтер подарил Манчестер Сити вышиванки и украинские паспорта. Зачем это было делать - непонятно.

Напомним все результаты стартовых матчей первого дня группового турнира Лига чемпионов УЕФА.