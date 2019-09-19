Угрожавший взорвать мост Метро в Киеве Алексей Белько, ранее служил в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу командования ССО.

"Мужчина, который вечером 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, действительно ранее проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в июле 2019 года по приказу он был уволен за невыполнение условий контракта.

Напомним, в среду злоумышленник заблокировал движение на мосту Метро в Киеве. Он расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост.

Также сообщалось, что им оказался Алексей Белько, недавно сдавший в полицию килограмм взрывчатки и 88 патронов, которые, якобы нашел случайно.