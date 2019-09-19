В Кабинете министров Украины назначили новых заместителей министра инфраструктуры - Наталью Форсюк и Александру Клитину.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Фото: cfts.org.ua/Н. Форсюк - слева, А. Клитина - справа.

Форсюк Наталья Валерьевна назначена заместителем министра. Она будет отвечать в МИУ за дорожное хозяйство. Клитина Александра Петровна назначена заместителем министра по вопросам европейской интеграции (правительство также согласовало увольнение с этой должности Виктора Довганя).

Наталья Форсюк - директор CoST в Украине. CoST - инициатива, которая обеспечивает прозрачность в использовании публичных средств, при строительстве объектов инфраструктуры. Ранее более 10 лет работала руководителем производственного предприятия со 100% иностранными инвестициями (Королевство Дания) в деревообрабатывающей сфере. Работала юристом на Львовском заводе автопогрузчиков. По образованию - юрист.

Александра Клитина до недавнего времени занимала должность руководителя Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Работала не только с министром Владимиром Омеляном, но и с его предшественником - Андреем Пивоварским, будучи его советницей.

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