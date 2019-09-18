Прокуратура Киева сообщила о подозрении сотруднику патрульной полиции, который подделал протокол об управлении транспортным средством в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщается, в ноябре 2018 года полицейский остановил транспортное средство и предложил водителю пройти освидетельствование на установление состояния алкогольного опьянения. Водитель согласился, однако указал на незаконность действий полицейского.

В дальнейшем, между ними возник конфликт, и полицейский, игнорируя заключение врача-нарколога об отсутствии алкогольного опьянения, внес в протокол об административном правонарушении ложные сведения о управления гражданином транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также изъял у него водительское удостоверение.

По результатам расследования правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины (Служебный подлог). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об отстранении сотрудника полиции от должности.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее сообщалось, что патрульную из Одессы, которая обвинила полицию в возврате к прежним методам, уволили.

Также мы писали, что в центре Киева патрульные задержали фальшивого оперативника с липовыми документами.