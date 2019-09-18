Полицейские опубликовали видеозапись с дрона задержания Алексея Белько, угрожавшего 18 сентября взорвать мост Метро в Киеве.

Ролик опубликовал на своем Facebook глава пресс-службы Нацполиции Ярослав Тракало.

По словам Тракало, мужчину удалось ​​задержать без единого выстрела.

Видео: Facebook/ Iar.Trakalo

В операции захвата участвовали водная полиция, спецназ КОРД, авиаподдержка, патрульная полиция, кинологи, взрывотехники, криминалисты и психологи. Операция включала несколько этапов: планирование, длительные переговоры со злоумышленником, оценку рисков для жизни граждан и разрушения инфраструктуры, рассмотрение возможных вариантов обезвреживания.

В пресс-службе отметили, что все участники спецоперации действовали четко и слаженно.

"Страна" подробно рассказывала, что известно о Белько, переполошившем весь Киев.

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