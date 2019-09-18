Украинский актер и ветеран АТО Руслан Семисал поддержал Алексея Белько, который сегодня угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook вечером в среду.

По его словам, их с Белько мобилизовали в один день. "Я заметил его сразу в Деснянском военкомате, потому что он пришел в камуфляже с двумя флагами на рукавах - украинским и татарским. Он заметил мой взгляд и сказал, что будет воевать еще и за татар, раз они в Крыму за себя не воевали", - написал он.

Семисал отметил, что сослуживец был решительно настроен на войну, много не говорил, но рассказал, что служил в морской пехоте, а теперь хочет быть снайпером.

"На Яворовском полигоне, где нас готовили к фронту, как гранатометчиков, Алексей узнал, что где-то рядом тренируются десантники, вышел на нужных людей, и через несколько дней его забрали в десантуру. Он был рад и горд за это. Мы обнялись и пожелали друг другу удачи на фронте...", - пишет Самисал.

Когда он узнал, что стрелок на мосту - это его бывший сослуживец, который требует от новой власти "прекратить капитуляцию на Донбассе", то понял, что одобряет его позицию.

"Я не одобряю его поступка, но на сто процентов разделяю его позицию: то, что делает нынешняя власть - отвод войск, формула Штайнмайера, позорный обмен пленными, разговоры о потеплении отношений с РФ, прекращение сотрудничества с американскими военными инструкторами - это капитуляция! Не за это Алексей подвергал себя смерти на войне. Я его не оправдываю, но понимаю его отчаяние и боль. Боль солдата, которого изменяет Родина", - подытожил актер.

Скриншот: Facebook/Роман Семисал

Как сообщалось ранее, в Киеве перекрыли мост Метро. Мужчина заехал на мост, остановился посреди него, вышел и угрожает его взорвать. Следователи столичной полиции квалифицируют инцидент как подготовку к террористическому акту.

Позже террориста задержали сотрудники спецназа КОРД. Во время переговоров к нему подъехал БТР, затем он поднял руки и лег на асфальт.