В Верховной Раде планируют принять как закон проект государственного бюджета на 2020 год не позднее 1 декабря. Об этом говорится в ориентировочном графике рассмотрения проекта госбюджета на сайте парламента.

"В случае принятия Верховной Радой соответствующего решения, не позднее 1 декабря состоится рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в третьем чтении и в целом как закона на пленарном заседании Верховной Рады", - сообщает информационное управление аппарата ВР.

Кроме того, сообщается, что рассмотрение и принятие государственного бюджета на следующий год состоится 18 октября на пленарном заседании Рады.

Затем в течение 21 октября - 3 ноября, Кабмин при участии уполномоченных представителей Комитета ВР по вопросам бюджета будут готовить его ко второму чтению, запланированного на 15 ноября.

Ориентировочный график рассмотрения проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год одобрен на заседании Комитета по вопросам бюджета 6 сентября 2019 г.

Как сообщалось, на официальном портале Верховной Рады обнародован законопроект №2000 о государственном бюджете Украины на 2020 год. Документ был представлен и зарегистрировано 15 сентября.

Документом предусматриваются доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн, расходы - в сумме 1170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн, погашение государственного долга - 292,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Институту Вятровича выделяют почти втрое больше денег, чем в 2018 году.

Также мы писали, что на сайте Рады появился текст законопроекта о госбюджете-2020.