Украинский институт национальной памяти будет продолжать работу над проектами, которые уже были начаты. Об этом сообщил бывший глава института Владимир Вятрович во время общения с гражданами, пришедшими в здание учреждения, чтобы поддержать его, передает Укринформ.

"Я думаю, что та работа, которую проводил Институт национальной памяти, будет продолжена... Потребность в этом очень велика. Во-первых, это продолжение... популяризации украинской истории. Мы начали разворачивать территориальные представительства Института национальной памяти, я считаю, что такие представительства должны быть в каждой области, потому что мы должны учитывать региональную специфику. С другой стороны, должны быть завершены два важных больших проекта, которые были нами начаты, но в силу физических возможностей не могли быть завершены в течение 5 лет. Речь идет о создании Музея Революции Достоинства и мемориала Героев Небесной сотни", - сказал Вятрович.

Также Вятрович назвал еще один проект - открытие архивов КГБ. В данный момент архив получил помещение и актуальной остается работа по перемещению архивов в новое хранилище, создание условий для работы с ним историкам и всем заинтересованным лицам.

По его словам, он получил "личные заверения от премьер-министра Алексея Гончарука, что проекты будут реализованы", а также поблагодарил коллектив Института национальной памяти за работу.

Как писала "Страна", в среду, 18 сентября, Кабинет министров уволил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который занял эту должность в марте 2014 года.

Владимир Вятрович, кандидат исторических наук, возглавлял Украинский институт национальной памяти в течение 5 лет (2014-2019). В 2008-2010 годах возглавлял Архив СБУ и рассекретил бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета. Автор и соавтор 14 книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Преподавал в Украинском католическом университете и Киево-Могилянской академии, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого". Инициатор декоммунизацийного пакета законов.