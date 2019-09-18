Вятрович заявил, что Институт нацпамяти останется верным его заветам
Украинский институт национальной памяти будет продолжать работу над проектами, которые уже были начаты. Об этом сообщил бывший глава института Владимир Вятрович во время общения с гражданами, пришедшими в здание учреждения, чтобы поддержать его, передает Укринформ.
"Я думаю, что та работа, которую проводил Институт национальной памяти, будет продолжена... Потребность в этом очень велика. Во-первых, это продолжение... популяризации украинской истории. Мы начали разворачивать территориальные представительства Института национальной памяти, я считаю, что такие представительства должны быть в каждой области, потому что мы должны учитывать региональную специфику. С другой стороны, должны быть завершены два важных больших проекта, которые были нами начаты, но в силу физических возможностей не могли быть завершены в течение 5 лет. Речь идет о создании Музея Революции Достоинства и мемориала Героев Небесной сотни", - сказал Вятрович.
Также Вятрович назвал еще один проект - открытие архивов КГБ. В данный момент архив получил помещение и актуальной остается работа по перемещению архивов в новое хранилище, создание условий для работы с ним историкам и всем заинтересованным лицам.
По его словам, он получил "личные заверения от премьер-министра Алексея Гончарука, что проекты будут реализованы", а также поблагодарил коллектив Института национальной памяти за работу.
Как писала "Страна", в среду, 18 сентября, Кабинет министров уволил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который занял эту должность в марте 2014 года.
Владимир Вятрович, кандидат исторических наук, возглавлял Украинский институт национальной памяти в течение 5 лет (2014-2019). В 2008-2010 годах возглавлял Архив СБУ и рассекретил бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета. Автор и соавтор 14 книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Преподавал в Украинском католическом университете и Киево-Могилянской академии, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого". Инициатор декоммунизацийного пакета законов.