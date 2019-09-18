Синоптики дали прогноз на ближайшие пять дней, с 19 по 23 сентября, из которого видно, что в Украине уже будет по-осеннему зябко.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

19 сентября на всем северо-западе будет немного дождить. На остальной территории ожидается облачность с прояснениями и без осадков. Температура ночью упадет до +5...+9 градусов, только на юге столбики термоментров преодолеют отметку +10. Днем воздух прогреется до +13...+17 градусов, а в Николаеве, Херсоне и Одессе может дойти и до +20.

В Киеве 19 сентября возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит +6...+8, днем +13...+15 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

20 сентября дожди зальют уже значительно большую территорию. Сухо будет только на юго-востоке, юге и юго-западе. Причем ночные холода ударят и в приморских регионах. По всей территории страны ночью воздух не прогреется выше +8. Днем ожидается +12...+16 и около +18 в южных регионах.

В Киеве пятница выдастся холодной и мокрой. Ночью будет +6...+8 градусов, днем +11..+13.

Фото: meteo.gov.ua

21 числа небо над страной прояснится, станет проглядывать солнце. Плаксивая погода останется лишь в Харькове, Луганске и Донецке. Ночные показатели температуры в субботу - +3...+5 на западе, севере и в центре, +6...+8 в остальной части. Днем воздух прогреется до +12...+14. Чуть теплее будет только в Причерноморье - +16...+18.

В Киеве первый выходной ожидается прохладным: +3...+5 ночью и +11...+13 днем.

Фото: meteo.gov.ua

22-23 сентября в Украине будет без осадков. Лишь в воскресенье на северо-востоке покапают локальные дожди. Температура ночью составит +3...+7 градусов, днем +13...+16. 23 сентября на западе и юге страны можно ожидать тепла до +23.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 22-23 сентября будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью опустится до +5...+7, днем повысится до +15...+17 градусов.

Как сообщала "Страна", 19 сентября в Киеве и Украине объявлен желтый уровень опасности из-за шквалов.

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