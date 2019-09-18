Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, в котором поблагодарил его за личное участие в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Зеленский подчеркнул значимость американской поддержки для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны. А также выразил надежду, что в 2020 году объемы помощи со стороны США возрастут.

Во время разговора стороны констатировали динамичное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее расширение.

"Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне", - говорится на сайте президента.

Зеленский проинформировал Пенса о реформах в Украине, направленных на искоренение коррупции. Со своей стороны Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформ и поддержал усилия новой украинской власти.

Сегодня стало известно, что Офис Зеленского готовит турне главы государства в страны Латинской Америки в 2020 году.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.