В среду, 18 сентября. Верховная Рада приняла законопроект №1050 о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, которая подлежит лицензированию, передает Юрлига.

Как сообщается, закон вступил в силу через 3 месяца со дня опубликования. Ранее предусматривалось, что закон вступит в силу через 6 месяцев.

Из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, исключена деятельность в сфере телекоммуникаций. Соответствующие изменения внесены в Закон о лицензировании.

В свою очередь, в Законе о телекоммуникациях норма относительно лицензирования видов деятельности в сфере телекоммуникации заменена на положение о о предоставлении уведомления субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере телекоммуникаций, о начале деятельности.

За нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную уведомлением о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций - будут взимать штраф от 500 до 2 тыс. НМДГ (8500 грн - 34 тыс. грн).

Уведомление о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций должно содержать:

полное наименование юридического лица или ФИО физического лица - предпринимателя; код по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины - для юридического лица или ИНН или серия и номер паспорта - для ФЛП; местонахождение - для юридического лица или местожительство - для ФЛП; адрес для переписки; контактные данные: номера телефона, факса, электронный адрес, адрес официальной Интернет-страницы (при наличии); фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; территория, на которой осуществляется деятельность в сфере телекоммуникаций; вид и описание телекоммуникационных услуг. Если услуга отсутствует в ориентировочном перечне видов телекоммуникационных услуг, утвержденном НКРСИ, она описывается в произвольной форме; информация о полученных лицензиях, разрешениях - при осуществлении деятельности в сфере телекоммуникаций, предусматривающей использование ограниченного (радиочастотного или номерного) ресурса; обязательство заявителя выполнять предусмотренные законом, Правилами осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций и другими нормативно-правовыми актами обязанности оператора, провайдера телекоммуникаций.

Ранее сообщалось, что Рада поддержала законопроект о радиационной защите при медицинском облучении.

Также мы писали, что Рада может назначить новых членов ЦИК и рассмотреть законопроект Зе-команды о Киеве.