19 сентября НБУ снизил курс доллара на 10 копеек - до 24,66 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,63 грн, продают за 24,69 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,50 до 24,72 грн и продают от 24,67 до 25,10 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 19 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,66 грн, то есть доллар подешевел сразу на 10 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,65 грн - покупка и 24,67 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,63 грн, средняя продажа - 24,69 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,50 до 24,72 грн и продажа от 24,67 до 25,10 грн.

Прогнозы

НБУ не удается сдержать доллар от дальнейшего падения: 19 сентября курс доллара упал до 24,66 грн, установив минимальное значение в этом году. Еще в понедельник, 16 сентября, курс установился на уровне 24,71 грн, несмотря на то, что финансисты допускали минимальный порог падения валюты в сентябре - на уровне 24,80 грн.

С 12 сентября по 19 сентября, то есть с четверга по четверг, официальный курс доллара США, установленный НБУ, снизился с 24,97 грн до 24,66 грн, то есть – на 1,25%. Как видим, такими темпами снижения американская валюта может плавно достичь уровня 2016 года, когда доллар стоил 24,52 грн.

Напомним, 6 сентября, "зеленый" впервые упал ниже 25 грн. Некоторые аналитики уже сейчас скептически оценивают прогноз курса гривны к доллару на уровне 28,2 грн/доллар, заложенный в проекте госбюджета на 2020 год. Они считают, что доллару будет сложно снова вырасти до уровня 28 грн, для этого нужны крайне негативные факторы.