Положения Перечня видов доходов, учитываемые при определении размера алиментов включает в понятие "заработок" еще и выплаты, которые им не являются, в частности доходы от предпринимательской деятельности, кооперативов и тому подобное, передает Юрлига.

Как отмечается, это свидетельствует о более широком толковании содержания понятия "заработок", чем выплаты в пределах трудовых правоотношений. Соответствующее положение содержит постановление от 5 сентября 2019 года по делу № 760/4569/18-ц Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда.

В суде первой инстанции отказал в удовлетворении жалобы об отмене составленной государственным исполнительным справки-расчета задолженности по алиментам, в соответствии с которой определена задолженность должника по алиментам с учетом доходов в виде процентов по банковским вкладам.

Апелляционный суд отменил определение районного суда и принял постановление, которым признал неправомерными действия государственного исполнителя, заключавшиеся в начислении алиментов по процентам по депозитными вкладами должника, исходя из того, что проценты по депозитными вкладами не являются доходом, включенным в Перечень видов доходов, учитываемых при определении размера алиментов на одного из супружеской пары, детей, родителей, иных лиц.

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе определение суда первой инстанции, сделав такие выводы о применении норм права.

Положения ст. 81 и ч. 3 ст. 181 СК указывают на необходимость определения размера алиментов от части дохода плательщика, а не его заработка. Сужение содержания норм закона с помощью положений подзаконных нормативно-правовых актов является недопустимым.

Содержание положений указанного Перечня включает в понятие "заработок" также и выплаты, которые заработной платой не является, в частности, доходы от предпринимательской деятельности, кооперативов и тому подобное, что свидетельствует о более широком толковании содержания понятия "заработок", чем выплаты, выплачиваемые в пределах трудовых правоотношений.

Кроме того, в п. 13 Перечня указано, что удержание алиментов осуществляется с суммы заработка (дохода), принадлежащей лицу, которое платит алименты, после удержания из этого заработка (дохода) налогов. Употребление термина "доход" после понятия "заработок" может считаться признанием этих понятий синонимами в контексте предписаний этого Перечня.

Следовательно, Перечень видов доходов, учитываемых при определении размера алиментов на одного из супружеской пары, детей, родителей, иных лиц, не является полным.

Учитывая толкования указанный Перечень является подзаконным нормативно-правовым актом, а потому толкование его положений должно осуществляться с учетом действительного содержания норм закона, на развитие и выполнение которого он принят.

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