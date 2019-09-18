Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко подписал новый контракт с промоутерской компаний Top Rank в этом году.

Об этом сообщил известный инсайдер Лэнс Пагмайр на сайте The Athletiс.

Как сообщил журналист, контракт предполагает, что у Ломаченко остаются еще 4 года обязательств, а его следующий бой пройдет в начале следующего года с победителем пары Ричардом Комми - Теофимо Лопес.

Перед этим украинский боксер неоднократно заявлял, что собирается стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, до статуса которого ему не хватает титула IBF. За последний Комми и Лопес сразятся 14 декабря.

Кроме того, августе Ломаченко говорил, что задумается о завершении профессиональной карьеры боксера в течение ближайших нескольких лет.

Напомним, 31 августа Ломаченко выиграл чемпионский титул WBC и успешно защитил свои пояса WBA и WBO в поединке с британцем Люком Кэмпбеллом, которого победил единогласным решением судей.

Также мы писали, что тренер Мэнни Пакьяо заявил, что хочет боя своего подопечного с украинцем Василием Ломаченко.