Парламент намерен до конца года приобрести более 80 тонн бумаги для принтеров и копировальной техники, хотя 12 сентября депутаты рассмотрели в первом чтении два законопроекта, призванных сократить расход бумаги законодательным органом. Об этом сообщает UBR.ua.

Практически одновременно с голосованием за отказ от бумажного документооборота в пользу цифрового аппарат Верховной Рады объявил на площадке Prozorro крупный тендер стоимостью 3,55 млн грн. За эти средства чиновники намерены приобрести бумагу, в том числе:

48 тонн бумаги формата А4 для копировальной техники;

30 тонн того же размера для принтеров;

1 тонну формата А3 для ксероксов;

60 пачек бумаги для фотокопирования обоих форматов.

Такой же тендер аппарат ВР уже объявлял в апреле 2019 года. Однако в последний момент из-за проблем со справкой из налоговой по поводу отсутствия у потенциального подрядчика задолженности перед бюджетом результаты торгов аннулировали.

Стартовая цена лота по повторному тендеру оказалась почти на 500 тыс. грн ниже.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом.

А сегодня министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет анонсировал переход на цифру в кадровом документообороте, в том числе отмену трудовых книжек.