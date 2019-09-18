В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда Украины дали разрешение на заочное задержание для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-замначальника отдела управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимира Бутовского.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Отмечается, что ВАС поддержал позицию прокуроров САП и отменил постановление следственной судьи Соломенского районного суда Киева, которая отказала в заочном аресте Бутовского

Скриншот: Facebook/Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Напомним, 14 августа Бутовского объявили в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

Кроме того, в розыск был объявлен другой фигурант - экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Всего по делу о подозрении уведомлены шесть лиц.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Ранее сообщалось, что киевский суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка, которого подозревают в деле "Роттердам+".

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