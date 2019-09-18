В реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы 18 сентября от менингококковой инфекции умер мальчик, которому был 1 год и 9 месяцев. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

О гибели ребенка журналистам рассказал заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

"Заболевание развивалось стремительно. У ребенка поднялась температура, появилась рвота, появились симптомы, напоминающие энтеровирусную или острую респираторную инфекцию. Ребенка отвезли в больницу в Меденичах Дрогобычского района. Но состояние ухудшалось, и ребенка госпитализировали во Львов, в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы", - сказал Когут.

Мальчик поступил в больницу 17 сентября после обеда, а ночью 18-го числа скончался.

Работники больницы устанавливают, с кем умерший малыш контактировал, чтобы предложить людям из его окружения пройти обследование.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Она поражает как детей, так и взрослых, особенно людей с ослабленным иммунитетом.

Напомним, в начале августа от менингококковой инфекции умерла fashion-директора московского ЦУМа Алла Вербер.

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