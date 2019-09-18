Киевский метрополитен возобновил работу на Святошино-Броварской (М1, "красная") линии. Об этом сообщается на Facebook-странице столичной подземки.

"Метро работает в обычном режиме. Спокойного всем вечера!" - пожелал пассажирам метрополитен.

Как сообщалось, участок "красной" ветки не работал в течение нескольких часов из-за ситуации на Мосту метро, где военнослужащий угрожал взрывом. Поезда по этой линии ходили только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Закрытие движения по Мосту метро привело к гигантским пробкам в столице. особенно в правобережной части города.

В свою очередь, из-за пробок и затруднения передвижения в метро таксисты решили резко повысить цены на перевозки. Так, журналист Анастасия Драмарецкая на своей странице в Facebook написала, что за поездку на такси от Печерска до Дарницы просили 470 гривен.