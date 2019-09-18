Опубликованы фото задержанного Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в украинской столице после расставания с любимой девушкой.

По словам нашего источника, у мужчины повредилась психика на почве измены его девушки по имени Алена с военным из другой части. На мосту он кричал: "Алена, Алена!"

Фото 42-летнего военного, когда он ранее сдавал взрывчатку в Киеве, опубликовала журналист Ирина Ромалийская.

"Вот его фото. Сделано летом, когда он пришел сдавать взрывчатку. А это фото с сегодняшнего задержания. При задержании он огонь не открывал, утверждают мои источники. Сейчас доставлен в один из райотделов полиции", - написала в Facebook Ирина.

Задержан 42-летний Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Фото: Facebook/ Ирина Ромалийская

Ранее "Страна" цитировала представителя полиции, по словам которого Белько пошел на захват моста в неадекватном состоянии из-за измены девушки.

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