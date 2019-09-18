В Киеве спецподразделение КОРД провело задержание мужчины, который угрожал взорвать мост Метро, не применяя огнестрельное оружие. При этом он не выдвигал четких требований, а его автомобиль сейчас осматривают взрывотехники.

Об этом сообщили журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.

"Человек, перегородивший мост, доставлен в управление полиции. Обошлось без жертв и потерь", - сообщил министр.

По его словам, операцию проводил КОРД под руководством начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко. Крищенко сообщил, что личность мужчины установлена.

"В ходе первоочередных мер была установлена личность этого человека - он бывший военнослужащий, его уволили", - сказал он.

По его словам, три месяца назад у мужчины изымали взрывчатку. По словам Крищенко, всего в данной ситуации привлекались около 300 правоохранителей разных ведомств.

"Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому во время операции мы считали, что его угрозы реальны… У него три месяца назад изъяли два кило взрывчатки, много боеприпасов", - сообщил начальник киевского главка.

Позднее он уточнил, что, со слов задержанного, эту взрывчатку он нашел, специалисты теперь проверят эту информацию.

Он подчеркнул, что со злоумышленником удалось наладить связь по телефону, но на контакты тот не шел, четких требований он не выдвигал, поэтому было принято решение "организовывать штурм", который осуществило спецподразделение КОРД с помощью бронетехники.

"При нем ничего не найдено – ни взрывоопасного, ничего. Взрывотехники проводят осмотр автомобиля, в дальнейшем будет осмотр места происшествия", - добавил Крищенко, указав при этом, что у мужчины был карабин, из которого он сбил полицейский квадрокоптер.

Отвечая на вопрос о состоянии задержанного, начальник киевской полиции сказал: "Визуально и по общению, вербально, он под воздействием каких-то, по моему мнению, он что-то употреблял".

Крищенко сообщил, что задержанный родился в Симферополе. На просьбу уточнить, был ли этот мужчина в зоне АТО, начальник киевской полиции сказал: "Я не комментирую это".

По его словам, в спецоперации принимали участие 300-350 сотрудников разных ведомств и подразделений.

Начальник полиции также отметил, что в ходе задержания правоохранители не открывали огонь.

"Никаких разумных требований и умных связных мыслей у него не было. Поэтому было принято решение организовать штурм", - сказал Крищенко.

Он добавил, что при задержанном не нашли взрывчатки. Сейчас взрывотехники проводят осмотр автомобиля задержанного и осматривают место происшествия.

Перед задержанием мужчина выбросил карабин, из которого он выстрелом повредил полицейский дрон. При задержании он сопротивления не оказывал, визуально был трезв.

Уголовное производство, по его словам, открыто по статье "подготовка теракта". Как заявил глава киевской полиции, террористу " грозит пожизненное заключение".

Член коллегии Министерства внутренних дел Украины, бывший народный депутат (в парламенте VIII созыва ходил во фракцию "Народный фронт") Антон Геращенко сообщил, что задержанному будет оказана медицинская и психиатрическая помощь.

"При задержании никто из сотрудников полиции не пострадал. Правонарушителю будет оказана необходимая медицинская и психиатрическая помощь, после чего его ждёт суд", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Ранее в СМИ назвали имя угрожавшего взорвать мост мужчины - Алексей Белько, он уроженец поселка Форос в Крыму, участвовал в операции на востоке Украины, имеет звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах в Киевской области.

Видео: YouTube/Страна.ua

Ранее сообщалось, что поезда метро Киева пошли по красной ветке после угрозы взрыва моста через Днепр.

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